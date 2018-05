Mondiali: Matvyenko,si vedrà vera Russia

MOSCA, 17 MAG - Il mondiale permetterà a milioni di ospiti stranieri di vedere l'autentico volto della Russia e non più quell'immagine creata dalle televisioni straniere frutto della guerra d'informazione. Lo ha dichiarato il presidente del Senato russo Valentina Matvyenko, durante una visita a Volgograd. Ospitare il mondiale è per l'ex Stalingrado una opportunità per cambiare in meglio l'immagine del Paese e dunque "un grande onore ma anche una grande responsabilità" ha continuato augurandosi "che i problemi organizzativi e di sicurezza verranno risolti nel migliore dei modi". Intanto la polizia inglese esorta i tifosi che visiteranno Volgograd al rispetto della sacralità del luogo - teatro di una delle più sanguinose battaglie della seconda guerra mondiale - dissuadendoli da eccessi di nazionalismo. Si temono infatti tafferugli tra tifosi russi è inglesi durante il mondiale, considerato il deterioramento dei rapporti tra Russia e Gb in seguito all'avvelenamento dell'ex spia russa Serghei Skripal.