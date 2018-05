Economisti, Germania favorita a Mondiali

MILANO, 17 MAG - I pronostici degli economisti danno la Germania come favorita per la vittoria dei Mondiali, con il 24% delle probabilità. Seguono il Brasile, al 19,8%, e la Spagna, al 16,1%. L'analisi è del Chief Investment Office di Ubs Global Wealth Management, che ha 'misurato' le squadre usando gli strumenti econometrici che normalmente impiega per valutare le opportunità d'investimento. La Russia, nazione ospite, si ferma all'1,6%: "Si trova nel gruppo iniziale più facile - viene spiegato - e dovrebbe quindi passare agli ottavi di finale, dove si prevede che perda contro la Spagna o il Portogallo (3,1%)". La classifica vede al quarto posto l'Inghilterra (8,5%), poi la Francia (7,3%) e il Belgio (5,3%). Segue l'Argentina (4,9%). Folto il gruppo degli ultimi, con zero probabilità: Panama, Arabia Saudita, Costa Rica, Tunisia ed Egitto. Sotto l'aspetto economico: "La spesa stimata della Russia per organizzare il campionato, pari allo 0,7% del Pil, non dovrebbe dare un impulso significativo all'economia del Paese".