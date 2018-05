Locomotore svia, ripresa circolazione

MILANO, 17 MAG - E' ripresa poco prima delle 10 la circolazione sulla linea convenzionale Milano-Piacenza, che era stata interrotta ieri mattina, 16 maggio, per l'uscita dai binari un locomotore trainato vicino alla stazione di Lodi. Nel pomeriggio, la circolazione era ripresa a binario unico nel lodigiano fra Tavazzano e Secugnago e adesso su entrambi i binari, con conseguenti ritardi. "I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana - spiega in una nota Rfi - hanno lavorato tutta la notte per rimuovere il locomotore e ripristinare la corretta funzionalità delle infrastrutture".