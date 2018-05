Cannes: Travolta, amo rischio e vita senza rimpianti

CANNES, 16 MAG - Più che una lezione di cinema, una lezione di vita a Cannes per John Travolta. Carismatico, generoso, sicuro di sé, pacificato, è un fenomeno dal 1977, anno della Febbre del sabato sera. Con lui la famiglia in prima fila, la moglie Kelly Preston, la sorella Ellen, la manager e una piccola corte di amici, incluso il regista di Grease Randal Kleiser, il film che viene presentato nel cinema a la plage, sulla spiaggia della Croisette, 40 anni dopo. Durante la lezione passa tutta la carriera, i successi e le cadute, "amo il rischio, quando decidi di fare una cosa, quando la scegli, quella è già una vittoria. Forse per questo - dice - con il pubblico ho stabilito un feeling particolare, una connessione unica, perché forse riconoscono il mio modo di essere che non è guidato dalla ricerca del successo, tanto meno dei soldi quanto della sfida che mi pone davanti. Mi butto perché sono una persona che non ama avere rimpianti". Da bambino è stato folgorato da Fellini. "Vidi La Strada, un colpo di fulmine".