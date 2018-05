Berlusconi, Europa preoccupata su Italia

SOFIA, 16 MAG - "Preoccupazione è la parola che fotografa la situazione attuale. Ciò che accade in Italia desta moltissima preoccupazione in tutta Europa. Io sono molto preoccupato per quello che succede nei mercati, può succedere alle aziende e alle famiglie italiane". Lo dice Silvio Berlusconi al termine del vertice Ppe a Sofia.