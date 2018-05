Fioramonti, mercati si stanno calmando

ROMA, 16 MAG - "Stiamo lavorando per far rientrare la situazione e un po' i mercati si sono calmati. Gli investitori possono essere tranquilli, non c'è nessuna intenzione di prendere delle misure drastiche". Lo afferma il deputato del Movimento 5 Stelle, Lorenzo Fioramonti, consulente economico di Luigi Di Maio, a margine di un convegno della Uil. "C'è intenzione di lavorare insieme ai partner europei per vedere come migliorare questa Europa", aggiunge.