Spinazzola operato, menisco e crociato

BERGAMO, 16 MAG - Non era solo una distorsione al ginocchio, come paventato nei giorni scorsi. L'esterno dell'Atalanta Leonardo Spinazzola, in prestito biennale dalla Juventus a cui farà ritorno nell'estate alle porte, è infatti finito sotto i ferri a Roma nella giornata di oggi per problemi più profondi all'articolazione infortunata che lo tiene lontano dai campi di gioco da mesi: a Verona contro l'Hellas, il 18 marzo scorso, l'ultima partita. Come riportato dal sito ufficiale del club bergamasco, l'artroscopia diagnostica effettuata nella clinica romana Villa Stuart ha riscontrato la lesione del legamento crociato anteriore e del menisco mediale del ginocchio destro. L'intervento di regolarizzazione-sutura del menisco e la ricostruzione del legamento è stato dell'equipe del professor Pier Paolo Mariani.