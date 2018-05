Bimbo cade da terzo piano,vivo ma grave

LA SPEZIA, 16 MAG - E' caduto da una finestra al terzo piano un bambino di tre anni che è stato portato con urgenza all'ospedale Meyer di Firenze. L'incidente è accaduto a Ceparana, in provincia della Spezia, nel primo pomeriggio. Secondo una prima ricostruzione il bimbo, di origine marocchina, si sarebbe sporto dalla finestra e sarebbe precipitato sulla strada sottostante. In casa con lui la mamma che non appena si è accorta di quanto accaduto ha chiamato i soccorsi. Il bimbo, che ha battuto la testa, non era cosciente. A soccorrerlo il 118 e la pubblica assistenza locale. Si è levato in volo poi l'elisoccorso Pegaso che ha portato il piccolo in codice rosso all'ospedale fiorentino. Sul posto anche i carabinieri. L'incidente è avvenuto in una abitazione privata.