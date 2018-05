Giro: Yates vince in maglia rosa anche a Osimo

OSIMO (ANCONA), 16 MAG - Simon Yates in maglia rosa ha vinto per distacco l'11/a tappa del 101/o Giro d'Italia di ciclismo, da Assisi (Perugia) a Osimo (Ancona), lunga 156 chilometri, rimpinguando il proprio vantaggio nella classifica generale. Secondo l'olandese Tom Dumoulin con 2" di ritardo dal vincitore, si è piazzato Davide Formolo, terzo a 5". Quarto, a 8", il francese Alexandre Geniez, quinto con lo stesso tempo Domenico Pozzovivo, sesto l'austriaco Patrick Konrad e settimo il francese Thibaut Pinot, sempre a 8". Ottavo il tedesco Maximilian Schachmanm, a 11", nono l'australiano Rohan Dennis, a 18", decimo Fabio Aru a 21". Staccato Chris Froome, che sul traguardo ha accusato una quarantina di secondi di ritardo dal vincitore. Simon Yates intasca anche i 10" di abbuono che vengono assegnati al vincitore di tappa. Si era già imposto in maglia rosa sul Gran Sasso.