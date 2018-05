Salari non pagati, operai scesi da gru

BARBERINO DI MUGELLO (FIRENZE), 16 MAG - Sono scesi intorno alle 14.30 i due operai della 'G Costruzioni' che stamani, poco dopo le 7, erano saliti su una gru nel cantiere della terza corsia autostradale dell'A1 a Cornocchio, a Barberino di Mugello (Firenze) per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi arretrati da parte della loro azienda che lavorava in subappalto per Pavimental. Sul posto, secondo fonti sindacali, sono intervenuti anche dirigenti e rappresentanti di G Costruzioni, di Pavimental e di Autostrade per l'Italia. Una volta scesi dalla gru gli operai sono stati accompagnati in caserma. Il sindaco di Barberino di Mugello Giampiero Mongatti ha intanto convocato in Comune sindacati e le aziende interessate per un incontro.