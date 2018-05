Governo: Di Maio, tutti i nomi saranno politici

ROMA, 16 MAG - "Tutti i nomi saranno politici perché saranno scelti da due forze politiche e non calate dall'alto". Così il leader del M5s Luigi di Maio rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se il premier sarà un politico, e non un tecnico. Sono intanto ripresi a Montecitorio i lavori del tavolo tecnico Lega-M5S per mettere a punto il contratto di governo. L'obiettivo ribadito da entrambe le parti è quello di chiudere in giornata per lasciare poi la sintesi sui nodi più delicati ai due leader.