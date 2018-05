Premier: Allardyce lascia l'Everton

ROMA, 16 MAG - A tre giorni dalla fine del campionato di Premier League, l'Everton ha annunciato che il manager Sam Allardyce ha lasciato l'incarico. L'ex ct dell'Inghilterra aveva preso a stagione iniziata il posto di Ronald Koeman, firmando a fine novembre un contratto fino a giugno 2019 ma il suo gioco non è mai stato gradito ai tifosi nonostante abbia risollevato i Toffees dal 13/o posto in cui si trovavano fino all'ottavo, inducendolo a cambiare aria in anticipo.