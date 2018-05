Governo: Salvini, se serve mio passo di lato lo farò

ROMA, 16 MAG - "Matteo Salvini non sarà mai ostacolo alla nascita del governo: se devo fare un passo di lato io ci sono, lo farò". Così il segretario della Lega Matteo Salvini in un video su Fb. "Non vado a fare il ministro per il gusto di farlo - ha aggiunto - vado al governo solo se c'è un programma firmato nero su bianco, con i tempi, fissati, pezzo per pezzo". "Nel contratto - ha quindi ricordato - c'è la difesa dei confini e credo che un ministro della Lega farà da garante" assicurando che "se parte un governo dimezzeremo i centri di accoglienza per mettere più soldi sulle espulsioni".