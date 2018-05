Giornalisti: Maggioni, Rai accanto a cronisti minacciati

ROMA, 16 MAG - "Questa giornata è l'emblema di come a questi temi si possa arrivare attraverso tutti i linguaggi. Penso che ognuno dei giornalisti seduti a questo tavolo dia il senso del perché vale la pena andare avanti nel nostro mestiere. Il tema della mafia e di un giornalismo minacciato dall'assenza di domande o dall'essere funzionale a un gruppo o una conventicola ci costringe a pensare tutti i giorni all'importanza del nostro ruolo". Così la presidente della Rai Monica Maggioni nel corso dell'incontro "Il giornalismo minacciato dalle mafie", al quale hanno preso parte a Viale Mazzini diversi cronisti sottoscorta a causa delle loro inchieste sulla criminalità organizzata. All'incontro è stata proiettata in anteprima la fiction "Prima della notte" che andrà in onda il 23 maggio in prima serata su Raiuno in occasione della Giornata della legalità. Il film tv, diretto da Daniele Vicari, racconta la storia di Pippo Fava e vede Fabrizio Gifuni nel ruolo del giornalista ucciso dalla mafia. (ANSA).