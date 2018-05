Juve, sul web critiche alla nuova divisa

TORINO, 16 MAG - Fa discutere sui social la nuova maglia della Juventus, che i giocatori indosseranno per la prima volta sabato contro il Verona. I tifosi si dividono tra apprezzamenti e critiche, rivolte in particolare alla "toppa" - come la definiscono - applicata al centro della maglia e sulla quale campeggia il nome dello sponsor bianconero. Ha già raggiunto le 10 mila firme la petizione online, su Change.org, che chiede di sostituire la toppa, mentre l'hashtag "#notoppa" sta diventando uno dei trend topic di Twitter, dove sono numerosi i tifosi per cui "rovina una maglia potenzialmente bellissima".