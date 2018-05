Figc, riunione di varie componenti

ROMA, 16 MAG - Ha preso il via presso la sede della Lega nazionale dilettanti l'incontro tra le componenti di Lnd, Lega Pro, Aic e Aia. Al centro del summit, che segue altri incontri avvenuti nelle settimane scorse, la candidatura di Giancarlo Abete a presidente della Federcalcio in caso di elezioni per porre fine al commissariamento di Roberto Fabbricini. All'incontro hanno preso parte anche lo stesso Abete e il presidente della Lega di B, Mauro Balata.