Vaccini: 4 bambini esclusi dall'asilo

TRANI, 16 MAG - A quattro alunni non in regola con le vaccinazioni è stato impedito ieri l'accesso alla scuola dell'infanzia 'San Paolo' di Trani. Ieri, racconta al Corriere del Mezzogiorno della Puglia il papà di uno dei due piccoli, "è stato impedito il regolare accesso all'asilo a quattro bambini, tra cui mio figlio. Una bidella posizionata davanti al cancello, rigorosamente chiuso, permetteva l'ingresso a tutti i bambini tranne che ai nostri. La comunicazione dell'interruzione della frequenza ci è stata fatta lunedì. Il primo giorno abbiamo chiesto l'intervento dei carabinieri e ci hanno fatto entrare, ieri invece nemmeno l'arrivo della polizia ha cambiato le cose". Sui social i genitori degli alunni hanno postato una foto che ritrae due bambini di 5 e 6 anni, con lo zaino in spalla, davanti all'ingresso della scuola, che mostrano un cartello con la scritta: "Vietato l'ingresso ai cani e ai non vaccinati".