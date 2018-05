12 a giudizio inchiesta bis Torre Piloti

GENOVA, 16 MAG - Sono state rinviate a giudizio 12 persone e due società coinvolte nell'inchiesta bis sulla costruzione della Torre Piloti di Genova, crollata il 7 maggio 2013 per aver subito l'urto della nave cargo Jolly Nero causando la morte di nove persone. Lo ha deciso il giudice per l'udienza preliminare Maria Teresa Rubini che ha prosciolto tre persone: il membro del consiglio superiore dei lavori pubblici Giuseppe Parise, il progettista Bruno Ballerini, il collaudatore Giorgio Mozzo. L'inchiesta vede imputati progettisti della Torre, collaudatori e datori di lavoro delle vittime. Secondo l'accusa, sostenuta dal pubblico ministero Walter Cotugno, la torre piloti di Genova venne "costruita a cavallo della banchina senza tener conto delle azioni non ordinarie incidenti sulla struttura come l'urto di navi in manovra nello spazio acqueo antistante al manufatto in assenza di qualsiasi protezione".