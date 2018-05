Sequestrati 62 mila Gratta e vinci falsi

NAPOLI, 16 MAG - Oltre 62 mila 'Gratta e vinci' falsi sono stati scoperti dagli uomini del Nucleo di Polizia economico finanziaria della Gdf di Napoli. La spedizione, proveniente dalla Turchia, suddivisa in 12 colli, viaggiava ufficialmente come 'depliant e brochure'. All'interno c'erano i biglietti che che riproducevano per colore, grafica e dimensione quelli delle lotterie istantanee. Disponibili in tagli da 2 a 20 euro, i Gratta e vinci falsi erano pronti per essere proposti al pubblico, attraverso il ricorso a canali tuttora in fase di identificazione, causando una distorsione al sistema di gioco e mancati introiti per le casse dello Stato, per un ammontare complessivo di oltre 550 mila euro.(ANSA).