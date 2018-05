Grillo:governo? Ci vuole tempo ma arriva

ROMA, 16 MAG - Il M5S formerà un governo? "Ci vorrà ancora un po' di tempo, ma accadrà - dice Beppe Grillo al settimanale Usa Newsweek, rilanciandolo sul proprio blog -. Se puntiamo a ridurre le imposte per le piccole e medie imprese, se puntiamo a un reddito di cittadinanza, se vogliamo migliorare la vita delle persone, allora possiamo trovare un accordo". "L'Unione europea in passato aveva molti meriti, ma ora è disfunzionale, ha bisogno di riforme - aggiunge il cofondatore del Movimento -. Il Parlamento europeo non ha alcun potere, le decisioni sono prese dai commissari. E se si guarda a chi siede nelle commissioni, si trova un politico circondato da sette lobbisti. Indovina chi prende le decisioni?". La visione M5S dell'Ue "si ispira al modello svizzero di democrazia diretta". Grillo sull'Euro ribadisce "siamo favorevoli a un referendum consultivo. Potrebbe essere una buona idea avere due Euro, per due regioni economiche più omogenee. Uno per l'Europa settentrionale e uno per l'Europa meridionale".