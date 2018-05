Corea Nord: Trump, 'si prepara risposta'

NEW YORK, 15 MAG - Il presidente americano Donald Trump e' stato immediatamente informato sulla minaccia di Pyongyang di cancellare il vertice con Kim Jong-un, una notizia che a Washington si sta cercando di verificare e che - riportano fonti dell'amministrazione - ha colto la Casa Bianca, cosi' come il Dipartimento di stato e il Pentagono. La Casa Bianca starebbe quindi preparando una risposta, affermano le stesse fonti, che spiegano come siano in corso incontri a tutti i livelli. "Andiamo avanti col lavoro per pianificare l'incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un": così la portavoce del Dipartimento di stato Heather Nauert commenta la minaccia di Pyongyang di far saltare lo storico summit se continueranno le esercitazioni congiunte tra Usa e Corea del Sud.