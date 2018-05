Dream World Cup: Italia in semifinale

ROMA, 15 MAG - Battendo la Francia 15-2. l'Italia accede alla semifinale alla Dream World Cup, il secondo campionato del mondo di calcio a cinque per pazienti psichiatrici al Pala Tiziano di Roma. Domani la chiusura della manifestazione con semifinali e finali. Soddisfatto il tecnico della Nazionale, Enrico Zanchini: "La semifinale era l'obiettivo minimo che ci eravamo dati e per questo non possiamo che essere contenti. La speranza era quella di arrivare primi del girone per incontrare, poi com'è stato, la Francia nei quarti di finale. Ma non è stato tutto così scontato perché Ungheria e Cile sono stati ossi duri. Nei quarti con la Francia hanno giocato tutti e questa credo che sia la mia vittoria più grande: è andato in gol anche Ruggero Della Spina, uno di quelli che fino a oggi aveva giocato pochissimo. Una soddisfazione immensa, io già così mi sento campione del mondo".