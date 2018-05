Manifesto antiaborto, polemiche a Genova

GENOVA, 15 MAG - Dopo le polemiche a Roma, anche a Genova fa discutere un manifesto antiabortista della onlus ProVita comparso vicino a una chiesa in centro città. "Sei qui perché la tua mamma non ti ha abortito", si legge sul manifesto che raffigura un feto di 11 settimane, ovvero il termine temporale considerato utile per abortire per la legge italiana vigente. Il manifesto ha scatenato le reazioni di partiti e sindacati. "Inopportuno e lesivo della sensibilità delle donne e di ognuno di noi il maxi manifesto contro l'aborto affisso in corso Buenos Aires - scrive in una nota il Pd genovese - chiediamo che intervengano il Garante dell'infanzia, perché questa pubblicità è lesiva nei confronti dei bambini, e il difensore civico, considerato che immagine e messaggio scelti costituiscono un attacco alle donne". Critiche anche dalla Camera del Lavoro: "Le istituzioni e il Comune dovrebbero far rimuovere quel cartello. Abortire non è un reato".