Sindaco Camerino, cantieri Sae fermi

CAMERINO (MACERATA), 15 MAG - "Nonostante le rassicurazioni ricevute dalla Regione Marche, abbiamo riscontrato una situazione preoccupante, perché l'accelerazione promessa sui cantieri delle casette non c'è stata". A dirlo è il sindaco di Camerino Gianluca Pasqui, che ha scritto alla Regione. "La nostra polizia municipale ha effettuato controlli nei giorni del 9, 10 e 14 maggio (altri sopralluoghi erano stati effettuati il 4, 5, e 7 maggio) - spiega in una nota - e i lavori sono risultati ancora sospesi, senza alcuna attività da parte delle ditte all'opera nell'area di Arcofiato. Questa mattina ho dato mandato all'Ufficio Tecnico del Comune di Camerino di inviare una Pec alla Regione Marche e al Capo Dipartimento di Protezione Civile per chiedere una immediata ripresa dei lavori".