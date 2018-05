Cinema: Servillo 'mostro' di bravura per i francesi

ROMA, 15 MAG - "Sono quegli attori per i quali non ci importa della qualità del film, la trama o il regista, noi ci precipiteremo sempre in sala con la stessa eccitazione per osservarli, ammirare i più piccoli dettagli dei loro volti, scrutare la minima mimica ancora sconosciuta sullo schermo". Inizia così l'articolo del magazine francese Les Inrockuptibles che unisce Toni Servillo e Isabelle Huppert nelle definizione di attori 'mostri' (sacri, di bravura, ndr) in occasione dell'uscita oltralpe di due libri loro dedicati. Su Isabelle Huppert 'Vivre ne nous regarde pas' di Murielle Joudet (edito da Capricci) e sull'attore italiano, che con il doppio film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi riempie le sale nel nostro Paese (Loro 1 è 3 milioni e 800 mila euro di incassi, Loro 2 a un milione e 200 mila) 'Toni Servillo, le nouveau monstre' di Hélène Frappat (ed. Séguier). Dell'attore italiano si mette in rilievo il genio con cui personifica nei suoi ruoli l'archetipo e le metamorfosi "di tutte le forme di potere". Che siano "storiche (I Vesuviani, Il Divo, Loro), malinconiche (Viva la libertà), violente (Una vita tranquilla, Gomorra), abusate (La Grande Bellezza) o divine (Le Confessioni)". Secondo Hélène Frappat '''il film di Toni Servillo' è lo specchio che ci mostra il cinema italiano, troppo spesso occultato, a torto, dal pubblico francese dopo la fine della commedia all'italiana negli anni '70". Con Servillo "ne rinasce uno dei suoi 'mostri' che ne riattiva la funzione originale: mostrare e mettere in guardia". L'autrice del saggio sull'interprete di Le conseguenze dell'amore distingue "due tipi d'attori. I primi sono quelli dell'accuratezza. Ci identifichiamo in loro perché riflettono una parte di noi - scrive Les Inrockuptibles -. Gli altri sono quelli fuori norma, senza età, che non ci fanno credere al racconto, ne' scompaiono in un personaggio perché sono loro che noi siamo venuti ad ammirare. Toni Servillo e Isabelle Huppert (che insieme hanno recitato finora solo in Bella addormentata di Marco Bellocchio, dove però non avevano scene in comune) sono dunque, ognuno nella propria maniera, perfette rappresentazioni di questa categoria: la star - monstre".