Zoff, Mancini buona scelta per Nazionale

ROMA, 15 MAG - "Mancini è una buona scelta senza dubbio. E' un allenatore di esperienza. L'importante è che vengano su dei giovani interessanti per poter formare la Nazionale e adeguarla alle nostre tradizioni": così ai microfoni di Radio Cusano Campus Dino Zoff commenta la nomina di Roberto Mancini a ct della nazionale. "Essere fuori dal Mondiale dopo 60 anni, vedendo partecipare squadre che non hanno la nostra tradizione, è davvero triste - sottolinea - Del resto se non vinci non puoi ancorare le cose a quello che eri. Per tornare grandi servono generazioni di giocatori all'altezza della situazione. Adesso ci sono pochi italiani che giocano nelle squadre giovanili, ci sono già tanti stranieri. I talenti italiani buoni vengono fuori ugualmente, ma ovviamente c'è qualche difficoltà in più", conclude Zoff.