Rifiuti nocivi in un'area di Portovesme

PORTOVESME, 15 MAG - A circa tre metri di profondità in un terreno di proprietà di Enel Spa erano stati interrati rifiuti industriali pericolosi come oli sintetici, miscele bituminose contenenti catrame, scorie di cemento, fusti corrosi e lana di roccia/vetro. È quanto hanno scoperto i militari delle Fiamme gialle del Reparto operativo aeronavale di Cagliari a Portovesme, nel comune di Portoscuso, nel Sulcis. L'area, grande 23mila metri quadri e in cui erano state interrate 45mila tonnellate di rifiuti pericolosi, è stata sequestrata su richiesta della Procura. Le indagini dei militari della Guardia di finanza, comandanti dal tenente colonnello Italo Splavieri, sono partite diverso tempo fa e sono state coordinate dai pm Marco Cocco e Andrea Vacca. I Finanzieri, con la collaborazione dell'Arpas, hanno eseguito una serie di carotaggi all'interno dell'area industriale di pertinenza di Enel per verificare possibili contaminazioni del terreno dovuti allo smaltimento irregolare di scarti di lavorazione e altre sostanze nocive.