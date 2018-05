Gelmini, FI non tifa per il fallimento

ROMA, 15 MAG - "Forza Italia, con la scelta responsabile del presidente Berlusconi, ha tolto ogni alibi per favorire la nascita di un esecutivo politico a guida Salvini-Di Maio. Adesso il tentativo di formare un governo tra Lega e Movimento 5 stelle è in una fase di stallo e tutto ciò, a 71 giorni dal voto, non può che farci preoccupare. Aveva ragione il presidente Berlusconi a nutrire dubbi sulla competenza e sull'affidabilità dei 5 stelle e i fatti di queste ultime ore gli stanno dando ragione. Ma certamente non stiamo qui a fare il tifo per un fallimento. Per noi prima di tutto viene il bene del Paese". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, parlando con i giornalisti in sala stampa a Montecitorio.