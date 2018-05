G.Grillo, siamo a buon punto, fiduciosi

ROMA, 15 MAG - "Stiamo lavorando notte e giorno per scrivere il contratto di governo. Stiamo facendo una cosa mai fatta prima: facciamo nascere un governo partendo dalle soluzioni concrete per i cittadini: misure contro la povertà, per le imprese, per le famiglie e gli anziani. Il contratto è a buon punto e siamo fiduciosi si possa partire al più presto". Lo ha detto la capogruppo del M5S Giulia Grillo parlando ai Tg.