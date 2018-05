Mattarella al Gaslini,visita emozionante

GENOVA, 15 MAG - "E' stata una visita coinvolgente e emozionante in alcuni reparti di questo ospedale. In 80 anni, giorno per giorno, il Gaslini è cresciuto come punto riferimento non soltanto del nostro Paese come dimostrano i bambini che vengono accolti da 70 paesi ed è oggi un elemento di avanguardia e di punta del sistema sanitario". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Genova alla cerimonia per gli 80 anni dell'Istituto pediatrico Giannina Gaslini.