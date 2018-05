Mattarella a Genova al Gaslini e a Iit

GENOVA, 15 MAG - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Genova. Il Falcon dell'Aeronautica militare su cui ha viaggiato è atterrato all'aeroporto Cristoforo Colombo. Il Capo dello Stato visiterà il Gaslini, in occasione degli 80 anni dell'ospedale pediatrico, e l'Istituto italiano di tecnologia. E' la seconda volta che Mattarella, da presidente della Repubblica, arriva in Liguria. Nel settembre del 2016 si recò a Stella San Giovanni (Savona), paese natale di Sandro Pertini, e a Savona per celebrare i 120 anni della nascita del 'Presidente più amato dagli italiani'. La partenza da Genova di Mattarella è prevista alle 13.30.