Mondiali: Brasile ufficializza i 23

ROMA, 14 MAG - Nessuna sorpresa nella lista dei 23 convocati del Brasile per il Mondiale. Il ct verdeoro Tita ha ritenuto avere elementi sufficienti per stilare un elenco definitivo con tre 'italiani': il portiere della Roma Alisson, il difensore dell'Inter Miranda e l'attaccante Douglas Costa della Juve. L'appuntamento, ad eccezione di quelli impegnati nella finale di Champions League, è per il 21 maggio a Teresiopolis (Brasile). Portieri: Alisson (Roma), Ederson (Man City), Cassio (Corinthians). Difensori: Marcelo (Real Madrid), Danilo (Man City), Filipe Luis (Atletico Madrid), Fagner (Corinthians), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (PSG), Miranda (Inter), Pedro Geromel (Gremio). Centrocampisti: Willian (Chelsea), Fernandinho (Man City), Paulinho (Barcellona), Casemiro (Real Madrid), Philippe Coutinho (Barcellona), Renato Augusto (Beijing Guoan), Fred (Shakhtar). Attaccanti: Neymar (PSG), Gabriel Jesus (Man City), Roberto Firmino (Liverpool), Douglas Costa (Juventus), Taison (Shakhtar).