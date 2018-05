'B ferma campionato? Sarebbe azzardo'

ROMA, 14 MAG - "Bloccando i campionati per sciopero si rischia il commissariamento? La parola sciopero, in questo contesto del paese, mi sembra fuori luogo: io sconsiglierei di farlo perché mi sembra una mossa molto azzardata". Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò riferendosi alla minaccia del presidente della Lega di B, Mauro Balata, di bloccare il campionato cadetto per l'introduzione delle seconde squadre a partire dalla prossima stagione. "Sapete che noi siamo religiosi sulle regole del gioco - ha precisato il numero uno dello sport italiano a margine della consegna del Premio Beppe Viola a Roma - Per commissariare qualcosa o qualcuno servono tre elementi: irregolarità amministrative, se c'è un problema con aspetti di giustizia sportiva e se i campionati non partono. Questa è proprio una regola base".