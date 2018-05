Governo: vescovo prega per Mattarella

ROMA, 14 MAG - Una preghiera solenne per sostenere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nelle scelte che deve compiere: è accaduto alla chiesa della Libera a Campobasso durante la veglia per le vocazioni. Il vescovo di Campobasso-Boiano, mons. Giancarlo Bregantini, durante la liturgia ha espresso - comunica la diocesi - la stima e i sentimenti di forte compartecipazione "per l'attuale difficile momento di soluzione urgente che sta vivendo il nostro Presidente". "I nodi - ha precisato mons. Bregantini - non si risolvono tagliandoli né tirandoli, ma sciogliendoli con pazienza e attenzione. Per questo, come dice Papa Francesco nella sua lettera Evangeli Gaudium, è fecondo pregare per chi ci governa".