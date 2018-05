M5s-Lega, Sapelli non è nome proposto

ROMA, 14 MAG - Non è Giulio Sapelli il nome del possibile premier che sarà portato al Colle. Lo afferma, interpellato dall'Ansa, il portavoce M5s, Rocco Casalino. Anche fonti della Lega, interpellate al riguardo, non confermano che ci sia una indicazione per il professore di economia a Palazzo Chigi.