Tennis: Abodi, 'Centrale incompiuto, accelerare copertura'

ROMA, 14 MAG - "Il Centrale rappresenta la massima espressione dell'incompiuto, nonostante svolga già una funzione positiva, perché poi la Federtennis ha avuto la capacità con il Coni di ottimizzare questa incompletezza. Ci aggiungiamo alla Fit e al Coni affinché il cantiere del Centrale possa aprire il prima possibile". Lo dice il presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi, presente oggi agli Internazionali Bnl d'Italia per presentare una convenzione con la Federazione italiana tennis per finanziamenti a tasso agevolato alle società affiliate. Un progetto da "duemila posti in più", ha aggiunto il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, chiarendo che "novità sostanziali non ce ne sono - le parole di Binaghi - ho parlato ieri con il presidente del Coni, Giovanni Malagò, che si occuperà di accelerare l'iter di un'opera che serve di più ad altri sport che non al tennis, per rendere il Centrale del Foro Italico utilizzabile tutto l'anno".