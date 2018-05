Nesta dirigerà allenamento Perugia

PERUGIA, 14 MAG - Sarà Alessandro Nesta a dirigere nel pomeriggio l'allenamento del Perugia dopo l'esonero di Roberto Breda. Anche se la notizia non è stata ancora ufficializzata dalla società sarà quindi l'ex difensore di Lazio, Milan e della nazionale il nuovo tecnico della formazione biancorossa. Nesta ha trascorso la mattinata nella sede del Perugia impegnato nel disbrigo di diverse pratiche. Alle 16 sarà quindi in campo per guidare l'allenamento. Il Perugia ha già ottenuto matematicamente il diritto a disputare i play off per la promozione in A. Venerdì sera Nesta guiderà la squadra nella trasferta di Empoli, nell'ultima giornata di campionato. (ANSA).