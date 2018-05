Emiliano ridipinge balaustra ospedale

BARLETTA, 14 MAG - "Stiamo dando un incitamento a tutti i direttori generali della Puglia, a fare in modo che i luoghi in cui la gente arriva nella speranza di trovare una risposta di salute, che ovviamente non consiste certo nell'aspetto esterno, siano in ordine e curati". Lo ha detto il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano il quale, stamani, ha simbolicamente avviato la pitturazione di una parte della balaustra dell'ospedale Dimiccoli di Barletta, insieme al direttore generale, Alessandro Delle Donne, e ai consiglieri regionali del territorio. "Io sono venuto qui qualche giorno fa - ha spiegato Emiliano - ho visto che questa balaustra era arrugginita e, in maniera provocatoria, ho detto, "veniamo noi a dipingerla?", ora sono al lavoro gli operai della Multiservizi, tutte le Asl hanno le multiservizi e possono fare piccoli lavori di manutenzione in autonomia".