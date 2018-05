Cannes: folla e applausi a riunione movimenti donne

CANNES, 14 MAG - E' folla nel padiglione Cnc sulla Croisette per il primo, storico incontro tra rappresentanti di movimenti che si battono per la parità uomo-donna nel mondo dello spettacolo, per il riconoscimento dei diritti anche economici di gender pay e maggior accesso delle donne al sistema produttivo. I movimenti, nati sull'onda dello scandalo Weinstein, sono diventati globali. E qui al Festival di Cannes per la prima volta si stanno incontrando faccia a faccia. La giornata, promossa dal collettivo francese 50/50x2020, vede sul palco Maha Dakhil per l'americano Time's Up, Audrey Gagneux e Kate Kinninmont di Time's Up, Sarah Calderon per la spagnola Cima, le nostre Jasmine Trinca e Ginevra Elkann per Dissenso comune, Memi Koupa per la Greek Women's Wave e infine Celine Sciamma e Rebecca Zlotowski per le francesi di 50/50x2020. Nel corso della giornata interverranno la commissaria europea Marija Gabriel, il direttore del Festival Thierry Fremaux e la giuria del concorso guidata dall'attivista Cate Blanchett.