Ragusa: corte si ritira per sentenza

FIRENZE, 14 MAG - Giudici in camera di consiglio a Firenze per decidere sulla sentenza al processo d'appello che vede imputato Antonio Logli per l'omicidio e la distruzione del cadavere della moglie Roberta Ragusa, la donna di cui non si hanno più notizie da sei anni dopo la sua scomparsa, nella notte fra il 13 e 14 gennaio 2012, dalla villetta dove viveva con la famiglia a San Giuliano Terme (Pisa). Logli in primo grado è stato condannato a 20 anni di reclusione con rito abbreviato. L'imputato era presente nell'aula della corte d'assise d'appello di Firenze. Con lui anche il figlio Daniele. Il difensore di Logli, avvocato Saverio Sergiampietri, nell'arringa svolta stamani ha chiesto l'assoluzione. Successivamente la corte si è ritirata per decidere. La sentenza d'appello è attesa nel pomeriggio.