Marotta: Allegri? Credo possa continuare

ROMA, 14 MAG - "Ha un contratto per altri due anni, ma sappiamo che questo è relativo. La nostra valutazione è quella di un rapporto che ha funzionato al massimo, quindi credo che possa continuare. Nella prossima settimana ci sarà un incontro e faremo le valutazioni sul futuro, partendo dalla volontà dell'allenatore". Beppe Marotta si è detto ottimista sulla permanenza di Massimiliano Allegri alla Juventus. "Quando arrivai in macchina a Vinovo con Allegri ed il presidente Agnelli alcuni tifosi ci accolsero tirandoci le uova. Però noi eravamo consapevoli della bontà della scelta fatta" ha ricordato il dirigente. "Oggi l'allenatore deve essere bravo nel gestire la squadra. Questo significa non solo saper fare valutazioni tattiche ed agonistiche - ha aggiunto - ma soprattutto psicologiche. Il fatto di avere una squadra composta da 24 giocatori, buona parte dei quali dei campioni, crea grandi difficoltà. La straordinaria capacità di Allegri è stata di saper coniugare preparazione e gestione della comunicazione".