Tutti pazzi per Salone del Libro, editori soddisfatti

TORINO, 13 MAG - Dopo l'edizione record del 2017 non era facile replicare un così grande successo, eppure il Salone del Libro di Torino nel 2018 sembra proprio esserci riuscito. Alla vigilia della chiusura della manifestazione, il 14 maggio, le case editrici sono soddisfatte, l'affluenza è stata enorme, in particolare sabato 12 maggio. E la partecipazione agli eventi è stata boom, con file continue dalla mattina alla sera. E il ritorno dei grandi editori, che l'hanno scorso avevano disertato il Salone, non ha alla fine minacciato, come molti temevano, i medio-piccoli, che sono più o meno allineati sulle vendite del 2017. Resta da capire cosa succederà alla fine della manifestazione, dopo la quale sono state rimandate tutte le decisioni sul destino dei due Saloni: Tempo di libri a Milano è confermata in marzo, probabilmente dopo la Fiera di Londra. Il Salone annuncerà in chiusura le date della prossima edizione in cui dovrà trovare un nuovo assetto strutturale.