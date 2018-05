Cinema: incassi, Avengers oltre quota 1 miliardo nel mondo

ROMA, 13 MAG - Avengers senza rivali. Infinity War, ultimo capitolo della saga Disney-Marvel diretto da Joe e Anthony Russo, chiude il suo terzo week end nelle sale sfondando il tetto di 1 miliardo di dollari di incasso globale (record assoluto per un film di supereroi) e rastrellando 61,8 milioni nelle sale del Nord America: il box office domestico raggiunge così 546 milioni di dollari, mentre l'esordio in Cina è da 200 milioni di dollari, il secondo risultato più alto di sempre. Debutta al secondo posto nelle sale Usa Life of the Party, la commedia di Ben Falcone con Christina Aguilera e Melissa McCarthy, che ottiene 18,5 milioni di dollari. Al terzo posto un'altra new entry, Breaking In, il thriller di James McTeigue, con 16,5 milioni di dollari nel fine settimana. Resiste nella top ten il fenomeno Black Panther, nono con circa 2 milioni di dollari (quasi 700 milioni di incasso totale solo nelle sale americane).