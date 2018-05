Crolla terrazzo, anziano vola in strada

LECCO, 13 MAG - Oggi a Lecco il basamento di un terrazzo si è staccato all'improvviso e ha trascinato con sé in una caduta di tre metri, un uomo di 73 anni. Si è sfiorata la tragedia questa mattina nel vecchio nucleo della frazione collinare di Laorca, sotto la chiesa del rione. Sulle cause dell'accaduto è stata avviata un'indagine, si tratterebbe però di un cedimento strutturale: il lastrone che costituiva il pavimento del terrazzo, si sia staccato all'improvviso dal muro della casa. L'uomo una volta a terra è rotolato ancora per qualche metro sulla strada scoscesa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia con i Vigili urbani e il personale del 118. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Lecco con una frattura al bacino.