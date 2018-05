Giovane di 18 anni ferito a Napoli

NAPOLI, 13 MAG - Un giovane di 18 anni è stato ferito all'alba in circostanze ancora da chiarire in piazza Trieste e Trento, in pieno centro a Napoli. Secondo la Polizia, che indaga sul fatto, è stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco che gli hanno provocato ferite a gamba, ginocchio e fianco sinistro ed al gluteo. Trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini non viene considerato in pericolo di vita. Da accertare le cause del ferimento. Il giovane, al momento del ricovero, era in stato confusionale. Non è ancora noto se avesse precedenti o meno. A terra gli uomini della Scientifica hanno trovato tre bossoli calibro 9x21.