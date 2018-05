Calcio: City vuole Jorginho e Mahrez

ROMA, 13 MAG - Jorginho e Mahrez: sono questi i due nomi che Pep Guardiola ha in testa per rinforzare il Manchester City questa estate. Lo scrive oggi il Daily Maiol, secondo cui la dirigenza citizens avrebbe messo sul piatto 110 milioni di sterline (125 mln di euro al cambio) per assicurarsi il centrocampista italo-brasiliano del Napoli (valutato sui 55-60 milioni di euro) e l'attaccante algerino del Leicester (65-70 milioni di euro).