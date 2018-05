Tennis:Open Bnl, vince Madrid ma si fa male, forfeit Kvitova

ROMA, 13 MAG - Petra Kvitova, vincitrice ieri a Madrid, non potrà giocare a Roma. La 28enne ceca, attualmente in 10ma posizione nel ranking Wta, ha accusato un problema muscolare al bicipite femorale della gamba destra nel corso della finale vinta ieri sera nella capitale spagnola contro l'olandese Kiki Bertens. Per la Kvitova si è trattato del secondo titolo nel giro di una settimana, dopo quello conquistato a Praga. "Sono molto delusa di non poter prendere parte al torneo di Roma, soprattutto dopo averlo saltato anche l'anno scorso. Roma è una delle mie città preferite e giocare al Foro Italico è speciale. Dopo queste incredibili due settimane di tennis il mio fisico ha bisogno di riposo e recupero. Non vedo l'ora di tornare in Italia l'anno prossimo". La Kvitova arriverà comunque a Roma oggi e domani sarà in visita al Foro Italico. Il suo posto in tabellone viene preso dalla slovacca Magdalena Rybarikova.