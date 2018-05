Scoperta centrale 'estrazione' cocaina

NAPOLI, 13 MAG - Una centrale di 'estrazione' per la droga è stata scoperta dalla Polizia a Marano (Napoli). Bloccati due incensurati, un italiano ed un peruviano, all'interno di un'abitazione in cui avevano allestito un laboratorio per l'estrazione di cocaina da abiti intrisi dello stesso stupefacente. L'operazione conferma un modus operandi che va sempre più diffondendosi e che vede il Perù tra i Paesi esteri più spesso coinvolti con la cocaina liquida nascosta tra i vestiti per poi essere estratta. Gli uomini della Squadra Mobile sono entrati attraverso il terrazzo della mansarda comunicante. La presenza di solventi e di soluzioni chimiche potenzialmente pericolose ha richiesto tutte le cautele necessarie per garantire il buon esito dell'operazione, l'arresto delle persone presenti nell'abitazione e l'incolumità degli altri condomini. I due arrestati erano impegnati nell'attività di lavorazione di alcuni lembi di stoffa intrisi di cocaina. Presenti nell'abitazione molti indumenti ancora da lavorare chimicamente.