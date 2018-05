Griezmann, Barca pagherà più di clausola

ROMA, 13 MAG - Antoine Griezmann andrà al Barcellona in cambio di 115-120 milioni, una cifra più alta della clausola rescissoria (100 milioni) che l'attaccante vanta con l'Atletico Madrid. Sarebbe questa la soluzione, scrive oggi il catalano 'Sport', che metterebbe tutti d'accordo. Il Barcellona vorrebbe chiudere l'operazione prima del Mondiale e, soprattutto, in modo amichevole con il club 'colchoneros' con il quale ha sempre mantenuto ottimi rapporti. Da qui l'idea di pagare un prezzo superiore alla clausola, ma con un pagamento dilazionato negli anni, "una formula - scrive il quotidiano sportivo - che potrebbe interessare tutte le parti". Nelle ultime settimane, intorno alle voci che vorrebbero ormai Griezmann a un passo dal Barcellona, è montata una certa rabbia da parte della dirigenza colchoneros che ha rilasciato commenti assai duri. La realtà pero', secondo i media spagnoli, è che Barca e Atletico cercheranno di raggiungere un'intesa e c'è abbastanza spazio per riuscirci.