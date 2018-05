Parigi: ministro Interni, i 4 feriti sono 'fuori pericolo'

ROMA, 13 MAG - Il ministro degli Interni francese Gérard Collomb ha fatto visita in ospedale alle quattro persone ferite nell'attentato di ieri sera a Parigi e ha assicurato che "sono fuori pericolo". Lo scrive il quotidiano Le Figaro sul suo sito. Si tratta di due feriti gravi, un uomo di 34 anni che era stato trasportato d'urgenza al Georges Pompidou, e una donna di 54 anni, e due feriti in modo lieve, una 26enne e un 31enne. La persona uccisa è, invece, un uomo di 29 anni e non una donna, come riportato inizialmente. La vittima stava passeggiando in rue Monsigny quando è stato aggredito dall'assalitore con un coltello.